ضبط المتسبب في اصطدام قطار بسيارة نقل في العامرية بالإسكندرية

ألقت أجهزة وزارة الداخلية -اليوم الأربعاء- القبض على السائق المتسبب في واقعة اصطدام قطار مطروح – الإسكندرية، بسيارة نقل “خلاطة أسمنت أهالي” قيادة السائق المذكور، أثناء رجوعها للخلف على شريط السكة الحديد قبل محطة سكة حديد مرغم -دائرة قسم شرطة أول العامرية- بدون إصابات أو تجاوز في حركة سير القطارات.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة.

كانت سيارة نقل خرسانة قد اصطدمت بمزلقان مرغم غربي الإسكندرية، دون حدوث أي إصابات أو تأثير على حركة سير القطارات.

وتبين من فحص الأجهزة الأمنية بعد بلاغ تلقاه قسم العامرية أول، عن اصطدام سيارة نقل أصر سائقها على عبور المزلقان في توقيت خاطئ أثناء مرور القطار المكون من 9 عربات.