ضبط المتسببين في وفاة طفلة وعامل خلال حادثي سير بالقاهرة والفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على مرتكبي حادثتي صدم طفلة وعامل أثناء عبورهما الطريق في محافظتي القاهرة والفيوم مما تسبب في وفاتهما.

تعود التفاصيل في واقعة الطفلة، إلى تلقي قسم شرطة كفر صقر بمديرية أمن الشرقية بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبال طفلة مُصابة بنزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة، نتيجة حادث سير وتوفيت أثناء إسعافها.

وبالانتقال وبسؤال جدها عامل زراعي، قال إنه أثناء لهو حفيدته أمام المنزل اصطدم بها قائد سيارة نقل ولاذ بالهرب.

وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها لا يحمل رخصة قيادة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

وفي الفيوم، تبلغ لقسم شرطة أول الفيوم بمديرية أمن الفيوم بوقوع حادث سير بالطريق الدائري.

وبالانتقال والفحص اتضح اصطدام سيارة ملاكي قيادة طالب بدراجة نارية قيادة عامل -مقيم مركز شرطة الفيوم- متوفي وبرفقته شخصين مصابين، وذلك بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة مما أدى لاصطدامه بالدراجة النارية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيارة وقائدها، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.