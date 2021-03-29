ضبط القائم على ترويج شائعة بنشوب حريق هائل بمحيط مطار القاهرة

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من تحديد وضبط القائم على ترويج شائعة تفيد نشوب حريق هائل بمحيط مطار القاهرة الدولي.

واتضح أنه مندوب مبيعات -مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية- ونشر خبر على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وتضمن الإدعاء بنشوب حريق هائل بمحيط مطار القاهرة الدولي (على خلاف الحقيقة)، ونفت الجهات المعنية ما ورد بالخبر جملةً وتفصيلاً.

وبمواجهة المتهم أقر بأنه المسئول عن تلك الصفحة وأنه نشر ذلك الخبر دون التحقق من صحته.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.