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ضبط القائمين على نشر فيديوهات تتضمن عبارات خادشة للحياء

عبر فيس بوك ويوتيوب.
أماني عوض 1:47 ص, الخميس, 28 يناير 21 1:47 ص, الخميس, 28 يناير 21

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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على القائمين بنشر مقاطع فيديو، تتضمن عبارات خادشة للحياء العام عبر شبكة الإنترنت.

ترجع التفاصيل، إلى تأكيد معلومات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي وجود صفحة بموقعي التواصل الاجتماعي “فيس بوك – يوتيوب”، على شبكة الإنترنت تبث العديد من مقاطع الفيديو التي تتضمن عبارات ومواد خادشة للحياء.

ويتم ذلك عبر عقد مقدمي هذا المحتوى لقاءات مع شباب وفتيات بالطريق العام، متضمنةً عبارات تحمل مداورة لفظية فضلاً عن كونها مخبثة أخلاقية شرها أبلغ من المصارحة، وإذاعتها للعامة دون تمييز بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية ومن ثم تحقيق أرباح مادية بالمخالفة للقانون.

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وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بمشاركة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، من تحديد وضبط مسئولي تلك الصفحة والقائمين على إدارة تلك اللقاءات.

واتضح أهما طالبان -مقيمان بدائرة قسمى شرطة الدخيلة وباب شرق بالإسكندرية، وعثر بحوزتهم على كاميرا محمل عليها العديد من اللقاءات التي تم تصويرها وبها عبارات خادشة للحياء، مايك؛ wireless، هاتف محمول، مبلغ مالي من حصيلة نشاطهم المؤثم.

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وبمواجهة المتهم الأول أقر بقيامه بإنشاء الصفحة المشار إليها بموقعي التواصل الإجتماعى “فيس بوك – يوتيوب” عبر شبكة الإنترنت، وإشرافه عليها بالاشتراك مع المتهم الثاني وشقيقه على النحو المشار إليه، لتحقيق نسب مشاهدة عالية وكذا تحقيق استفادة مادية.

وأضاف أنه تحصل على تلك الاستفادة المادية من خلال أحد الأشخاص (محدد).

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وبمواجهة المتهم الثاني أقر بمضمون ما قرره المتهم الأول، مضيفًا بإعداد المتهم الأول وشقيقه تلك الحوارات التي تحتوى على عبارات خادشة للحياء العام.

واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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