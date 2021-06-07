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ضبط القائمين على نشر صورة نموذج مروري لشخص وسيدة في وضع غير لائق

عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
أماني عوض 12:56 ص, الثلاثاء, 8 يونيو 21 12:56 ص, الثلاثاء, 8 يونيو 21

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ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على القائمين على نشر صورة ضوئية لأحد النماذج المرورية تضم شخص داخل سيارة وبجواره سيدة في وضع غير لائق.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت ما نشر في إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وبعض المواقع الإلكترونية، لصورة ضوئية لأحد النماذج المرورية متضمنة شخص داخل سيارة وبجواره سيدة في وضع غير لائق، بزعم أن تلك الصورة تم التقاطها بواسطة أجهزة رصد المخالفات المرورية.

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وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائمين على نشر الصورة المشار إليها، وبسؤال الأول “طالب” -مقيم بمحافظة الشرقية- أقر باهتمامه بمجال السيارات ومتابعة أنواعها ومشاهد الصورة أثناء مطالعته لبعض الصفحات الخاصة بالسيارات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وإعادة نشرها على صفحته بغرض زيادة التفاعل وزيادة أرباحه.

وبسؤال الثاني متعهد حفلات -مقيم بالقاهرة- أقر بنشر الصورة المشار إليها عقب حصوله عليها أثناء تصفحه بعض الصفحات الساخرة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بغرض السخرية وجذب الانتباه والحصول على عدد أكبر من المتابعيين نظرًا لطبيعة عمله.

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وأضاف أنه حذف الصورة المشار إليها عقب انتشار ردود أفعال سلبية حيالها، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهما، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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