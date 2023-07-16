ضبط السيارتين المسروقتين أثناء تجمع المواطنين بمحيط قسم شرطة براني بمطروح

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على السيارتين المسروقتين من عناصر جنائية بعدما ارتكبوا الواقعة أثناء تجمع بعض المواطنين، أمام قسم شرطة براني بمحافظة مطروح.

كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة ضابط شرطة و5 آخرين إلى المحاكمة الجنائية، في واقعة سيدي براني بمرسى مطروح.

جاء ذلك بعدما تلقت النيابة العامة يوم الحادي عشر من شهر يوليو الجاري إخطارًا من قسم شرطة «براني» بمحافظة مرسى مطروح، بوفاة شخص أثناء استيقاف الشرطة سيارته خلال مأموريتها الأمنية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار في المواد المخدرة، وأن الأهالي تجمهرت أمام ديوان قسم شرطة «سيدي براني» إثر حادث الوفاة، مما أسفر عن وفاة أحد أفراد الأمن، وحدوث تلفيات بالممتلكات العامة.

وسألت النيابة العامة أفراد القوة الأمنية المذكورين، ووقفت من شهادتهم على عدم امتثال قائد السيارة المتوفى لأمرهم بالتوقف، مما دعا أحد ضباط المأمورية إلى إطلاق النار صوبها معللًا ذلك بمحاولة قائد السيارة دهسه، وعلى ذلك استجوبت النيابة العامة الضابط فيما نسب إليه من اتهامات، فأنكر وأكد أنه إثر محاولة قائد السيارة دهسه انطلقت أعيرة نارية منه نتيجة فقدانه الاتزان.