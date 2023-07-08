ضبط السائق المتسبب في حادث مروري مع مجموعة سيارات بطريق «صلاح سالم»

ألقت أجهزة الأمن، القبض على قائد سائق ارتكب واقعة الاصطدام بسيارته ربع نقل مع عدد آخر من السيارات ، ثم الهروب أعلى طرق صلاح سالم بمحافظة القاهرة.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت ما تداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيادة قائد سيارة ربع نقل برعونة واصطدامه بأكثر من سيارة وفراره هاربًا بطريق صلاح سالم، بدائرة قسم شرطة الدرب الاحمر بمحافظة القاهرة، بعد رصد الواقعة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وبالفحص اتضح أن السيارة ملك أحد الأشخاص -مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة- وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه والسيارة محل الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.