ضبط استوديو غير مرخص لتسجيل ونشر الأغاني في القاهرة

بث العديد من الأغاني من أداء أشخاص غير مصرح لهم بممارسة مهنة الغناء.

كشفت مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، عن استوديو غير مرخص في محافظة القاهرة، لتسجيل ونشر الأغاني عبر قناة على “يوتيوب”، بهدف تحقيق مكاسب مادية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، أن شخص -مقيم بمحافظة القاهرة- أنشأ استوديو تسجيل صوتي في إحدى العقارات بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القاهرة.

وأضافت التحريات أنه يستخدم أجهزة حاسب آلي تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلي مقلدة، ومنسوخة ومنسوب صدورها لعدة شركات دون الحصول على تصريحات من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وكذا مصنفات سمعية غير مصرح بها من الجهات المعنية داخل الإستوديو.

فضلاً عن إنشاء وإدارة قناة على موقع “يوتيوب” بدون ترخيص يرفع من خلالها الأغاني والأعمال غير المرخصة التي تنتج بالاستوديو على قناته، بهدف تحقيق الربح المادي بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهداف مقر الاستوديو المُشار إليه أمكن ضبطه، وبالتفتيش في حضوره ضبط وحدة معالجة مركزية تعمل كوحدة مونتاج صوتي، محمل عليه مصنفات غير مجازة رقابيًا وبرامج مقلدة ومنسوخة دون موافقة الشركات مالكة الحقوق، مجموعة من الأغاني لبعض المطربين يستخدم مصنفاتهم دون الرجوع إليهم كأصحاب الحقوق المادية والأدبية، عدد من الأجهزة والأدوات التي يستخدمها أثناء التسجيل بالاستوديو.

كما تبين وجود آثار ودلائل على إدارة قناة على موقع “يوتيوب” يتم من خلالها بث العديد من الأغاني من أداء أشخاص غير مصرح لهم بممارسة مهنة الغناء.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بارتكابه تلك المخالفات، وأنه مالك الاستوديو وقناة يوتيوب مشار إليها، وعلل ذلك برغبته في الشهرة وتحقيق الربح السريع، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة المختصة.