ضبط استديو غير مرخص لتسجيل الأغاني ببرامج مقلدة لشركات عالمية (صور)

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم المصنفات، استوديو صوت غير مرخص لتسجيل الأغاني ، بعد استخدام القائمين عليه لبرامج مقلدة ومنسوخة لكبرى الشركات العالمية، بمحافظة الجيزة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم المصنفات، أن إحدى السيدات أنشأت وتدير استوديو صوت لتسجيل الأغاني غير مرخص، كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

وأضافت التحريات أنها تستخدم أجهزة حاسب آلى محمل عليها برامج مونتاج وهندسة صوتية مقلدة، ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية، بدون تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الإستوديو المشار إليه.

وتبين وجود أحد العاملين بالاستوديو، وبالتفتيش أمكن ضبط وحدة معالجة مركزية مُحمل عليها برامج مونتاج وهندسة صوتيه مقلدة، ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال البرمجيات واستهداف وضبط إستوديوهات الصوت غير المرخصة والقائمين عليها.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.