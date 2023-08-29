ضبط استديو تسجيل صوتي بدون ترخيص في الجيزة

ضبطت الأجهزة الأمنية استوديو تسجيل صوتي بدون ترخيص في محافظة الجيزة، بعدما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، أن شخص أنشأ وأدار استوديو تسجيل صوتي بدون ترخيص -كائن بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة- واستخدام أجهزة حاسب آلي تعمل كوحدات مونتاج مُحمل عليها مصنفات سمعية وبصرية بدون تصريح من الجهات المختصة، ومُحمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلي وبرامج مونتاج مقلدة ومنسوخة بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط مالك الاستوديو، وبتفتيش مكونات العثور على وحدة مونتاج تحتوى على “لاب توب”، برامج وتطبيقات حاسب آلي وبرامج مونتاج مقلدة ومنسوخة، وحدة تسجيل صوتى كاملة بدون ترخيص، هاتف محمول به محفظة إلكترونية تحتوى على معاملات مالية.

وبمواجهته بارتكابه المخالفات بقصد تحقيق الربح المادي، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.