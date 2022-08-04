ضبط استديو تسجيل صوتي بدون ترخيص في الجيزة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط استوديو تسجيل صوتي بدون ترخيص في محافظة الجيزة ، وألقت القبض على القائمين على إدارته.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بقطاع الشرطة المتخصصة، قد أكدت أن شخص أنشأ وأدار استوديو تسجيل صوتي “بدون ترخيص” -كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة، واستخدم أجهزة حاسب آلي تعمل كوحدات مونتاج مُحمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلي مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لعدة شركات، دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وكذا مصنفات سمعية مُسجلة داخل الإستوديو المشار إليه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهداف الاستوديو المشار إليه، وضبط المدير المسئول، وبتفتيش مكونات الاستوديو في حضوره ضبط وحدة تخزين “هارد ديسك ” محمل عليه مجموعة من المصنفات السمعية غير المجازة رقابيًا.

وعثر على مجموعة من برامج وتطبيقات الحاسب الآلي وبرامج مونتاج مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لعدة شركات دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، إضافة إلى “مايك صوت، سماعة رأس” يستخدمان في أعمال التسجيل الصوتي بالاستوديو.

وبمواجهة المتهم أقر بأنه المدير المسئول، وارتكابه المخالفات بالمشاركة مع صاحب الإستوديو بقصد تحقيق الربح المادي.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.