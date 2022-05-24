ضبط اثنين من تجار النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية في القاهرة

ألقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة ، القبض على شخص يحمل جنسية إحدى الدول -مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس- وبحوزته مبالغ مالية، عملات “أجنبية – محلية”.

وبمناقشته أقر بتحصله على المبالغ المالية من آخر “يحمل ذات الجنسية”، مقيم بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية.

وبإجراء التحريات تبين أن الأخير يزاول نشاطًا غير مشروع بمجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه، وعثر بحوزته على مبالغ مالية، عملات “أجنبية، محلية”.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بحوزته، بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفية.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.