ضبط اثنين من المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي ببني سويف والبحر الأحمر

ألقى قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريتي أمن بني سويف والبحر الأحمر، القبض على اثنين من المتهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.

في محافظة بني سويف ضبط رجال الشرطة عاطل -مقيم بدائرة مركز شرطة الواسطي- وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.

وضبط رجال الأمن في البحر الأحمر مدير مبيعات -مقيم بدائرة قسم شرطة أول الغردقة- وبحوزته مبالغ مالية عملات من أجنبية ومحلية.

وبمواجهة المتهمين أقرا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، من أجل تحقيق أرباح غير مشروعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.