ضبط اثنين من المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بالمنوفية ومطروح

ألقى قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريتي أمن المنوفية ومطروح، القبض على اثنين من المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، ضمن مواصلة جهود مكافحة جرائم الاتجار في النقد الأجنبي.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط حاصل على دبلوم ونجله -لهما معلومات جنائية- أثناء سيرهما عكس الاتجاه مستقلان مركبة “توك توك، بدون لوحات بدائرة مركز شرطة بركة السبع، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.

وقبضت على عاطل -مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح- وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية، محلية.

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.