ضبط اثنين من الإخوان بتهمة ترويج شائعات عن فيروس كورونا بمصر

إضافة إلى التهكم على الإجراءات التي تتخذها الدولة.

ألقت الأجهزة الأمنية المعنية – اليوم الجمعة- القبض على اثنين من العناصر الإخوانية، بتهمة ترويجهما شائعات وأخبار مغلوطة ومفبركة عن انتشار فيروس كورونا في مصر.

وكشفت التحريات أن المقبوض عليهما نشرا إدعاءات على غير الحقيقة، عن انتشار فيروس كورونا بشكلٍ واسع في مصر، وعدم قدرة الدولة على مواجهته.

إضافة إلى التهكم على الإجراءات التي تتخذها الدولة، بشأن مجابهة هذا الفيروس بغرض إثارة الرأى العام.

واتخذت الإجراءات القانونية ضد الشخصين المذكورين، وتباشر النيابة المختصة التحقيقات.

كان ألقى القبض على 3 أشخاص، بتهمة الترويج لشائعات على حساباتهم الشخصية عبر “فيس بوك” عن فيروس كورونا، في وقت سابق.

وأكدت التحريات أن الأشخاص تناولوا أخبارًا مغلوطة عن حالات الإصابة بفيروس كورونا بمصر على خلاف الحقيقة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قد قال في اجتماع الحكومة، إن هناك بعض الفئات اعتمدت على نشر شائعات وأخبار مغلوطة، ما أعطى صورة سلبية في الخارج عن أسلوب تعامل الدولة مع ملف فيروس “كورونا”.

وأضاف مدبولي أن ذلك أعطى في الوقت ذاته انطباعاً خارجياً مغلوطاً عن انتشار المرض في مصر بصورة كبيرة، ونتج عنه اتخاذ بعض الدول عددًا من الإجراءات ضد مصر.

وأكد رئيس الوزراء أن ذلك تم على الرغم من أن الدولة، وكل أجهزتها أظهرت مستوى عاليًا من الاحترافية في التعامل مع ملف مواجهة فيروس “كورونا” الجديد منذ لحظة الإعلان عن ظهوره ببعض مناطق العالم.

وشدد على أن الحكومة ستتخذ كل الإجراءات القانونية؛ التي من شأنها تحقيق الردع لكل من ينشر أخباراً أو بيانات كاذبة، أو شائعات تستهدف النيْل من مصلحة الدولة.

ووجه بأن يتم إعلان موقف من تم التعامل معهم ومن تم اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.

وشدّد على عدم السماح باستمرار تلك الممارسات ممن يريدون الإضرار بأمن البلاد ومصالحها الاقتصادية.