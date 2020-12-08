ضبط أمين عهدة بسوهاج اختلس 95 طن دقيق مدعم ومزور للمستندات الرسمية بالقاهرة

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على أمين عهدة في إحدى الجمعيات الاستهلاكية بمحافظة سوهاج بتهمة اختلاس كميات من الدقيق البلدى المدعم، وكشفت مزور المستندات الرسمية والشهادات الحكومية بمحافظة القاهرة وضبطته.

اختلاس دقيق بلدي مدعم

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، أن أمين عهدة بإحدى الجمعيات الاستهلاكية في محافظة سوهاج، استغل موقعه الوظيفي وطبيعة عمله واختلس كمية كبيرة من الدقيق البلدي المدعم عهدته والمسلم إليه لصرفه للمواطنين على البطاقات التموينية بغرض بيعها بالسوق السوداء.

وبلغ إجمالي تلك الكميات خلال الفترة محل الفحص ما قدره 95 طنًا، كما أمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المُشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.

تزوير المستندات الرسمية

على جانب آخر، أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة أن صاحب أكاديمية وهمية، يزاول نشاطًا غير مشروع بمجال تزوير المستندات والمحررات الرسمية والشهادات المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه أثناء تواجده بالأكاديمية المشار إليها، وبرفقته 4 أشخاص وعثر بداخل المكتب ملكه على عدد كبير من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للعديد من الجهات.

وعثر على 4 خطابات تعيين بأسماء أشخاص مختلفة، عدد كبير من الكارنيهات منسوب صدورها للعديد من الجهات، 8 أكلاشيهات، نماذج شهادات بأسماء مختلفة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية “جميعهم مقلدين”، 2 طابعة، جهاز لاب توب، جهاز كمبيوتر بمشتملاته، 6 حوالات بإسم أحد المتهمين بمبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية، 4 دفاتر إيصالات استلام نقدية من العملاء بمبالغ مالية مختلفة.

وبمواجهتهم اعترفوا باصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية والشهادات المنسوب صدورها للجهات والنقابات الحكومية المختلفة، بقصد ترويجها على عملائهم عقب إيهامهم بأنها شهادات معتمدة مقابل مبالغ مالية.

تزوير رخص القيادة

على جانب آخر؛ أكدت المعلومات والتحريات أن صاحب استوديو – كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول “له معلومات جنائية مسجلة”، وراء اصطناع وتزوير رخص قيادة تشغيل المعدات الثقيلة الخاصة بأعمال الإنشاءات والمقاولات والمنسوب صدورها لإحدى الوزارات وترويجها على عملائه الراغبين في الحصول على تلك الرخص حتى يتمكنوا من استخراج رخص القيادة مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه أثناء تواجده داخل المحل عمله، وبصحبته عامل وعثر بداخل المحل على كمية من رخص قيادة تشغيل المعدات الثقيلة بأسماء أشخاص مختلفة “مزورة”، جهاز كمبيوتر بمشتملاته، إسكانر، مقطع لتقطيع الكارنيهات، كمية من الأوراق التي تستخدم فى طباعة الكارنيهات المعدة للتزوير – مبلغ مالي.

وبمواجهته أقر بتزوير المضبوطات باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته وترويجها على عملائه الراغبين في الحصول على تلك الرخص حتى يتمكنوا من استخراج رخص القيادة من وحدات المرور المختلفة مقابل مبلغ مالي.

وأضاف الثاني أنه اتفق معه على اصطناع رخصة له مقابل المبلغ المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.