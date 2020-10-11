ضبط أكثر من 30 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة وذبح خارج المجازر خلال أسبوع

أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الأحد أن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال أسبوع

ووفق بيان لوزراة الزراعة، بلغ إجمالي المضبوطات حوالي 30 طن و376 كيلو لحوم ودواجن مذبوحة خارج المجازر في 18 محافظة.

وأوضح البيان أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه.

وأشار البيان إلى أنه تم ضبطها بمحافظات “القاهرة، الإسكندرية، الشرقية، البحيرة، المنوفية، الغربية، دمياط، القليوبية، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، أسيوط، المنيا، سوهاج، قنا، الإسماعيلية، بورسعيد، جنوب سيناء”.

ولفت إلى أنه تم تحرير 69 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.