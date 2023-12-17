ضبط أقراص مخدرة بقيمة 1.8 مليون جنيه في سيارة يوسفي بسفاجا

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة سامي أبو طالب، بالتنسيق مع إدارة الفحص بالأشعة برئاسة علي حامد والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فبناء على إخبارية سرية من إدارة الفحص بالأشعة بجمرك سفاجا برئاسة علي حامد بالاشتباه في وجود أصناف ممنوعة داخل سيارة براد محملة برسالة يوسفي مصدرة إلى السعودية، تم تشكيل لجنة جمركية بالتنسيق مع من جميع الإدارات لتنفيذ الإخبارية وتفتيش السيارة المبردة فتبين وجود جيوب سرية أسفل طبلية البراد وسراديب حديدية محشوة بأكياس معبأة بحبوب لونها بيج بعدد 336 كيس داخل كل كيس 1000 قرص يشتبه أن تكون لمواد مخدرة .

وبلغت قيمة المضبوطات حوالى 100 مليون و800 ألف جنيه.

قرر عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سعد سالم رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.