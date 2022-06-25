ضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة لـ«حماية المستهلك» بأسوان

شن فرع جهاز حماية المستهلك في محافظة أسوان حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية داخل نطاق المدينة.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وأغذية فاسدة نتيجة سوء التخزين وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقام أعضاء الحملة بسحب عينات من السلع الغذائية والمشروبات للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من عدمه، وجار اتخاذ الإجرءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك يشن العديد من الحملات حتى يتسنى القضاء على مختلف الأنشطة المخالفة، ولتحقيق الاطمئنان الكامل بشأن سلامة المنتجات والسلع المعروضة لجمهور المستهلكين.