ضبط أعضاء في حركة حماس بتهمة التخطيط لأعمال إرهابية بأوروبا

قال ممثلو الادعاء الألمان اليوم الخميس إن الرجال الأربعة المتهمين بالتخطيط لسلسلة من الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء أوروبا هم أعضاء في منظمة حماس ، بحسب وكالة “فوكس نيوز”.

وقال مسئولون إن الشرطة ألقت القبض على المواطن الهولندي نزيه ر في روتردام، بينما ألقي القبض على عبد الحميد ل.ع وإبراهيم ر.، اللبناني المولد، وكذلك المواطن المصري محمد ب.، في برلين.

وتبين، بحسب ممثلي الأدعاء الألمان، أن كل واحد من الرجال الأربعة لديه علاقات وثيقة مع قادة حماس العسكريين.

وقال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان في بيان “في أعقاب الهجمات الرهيبة التي شنتها حماس على السكان الإسرائيليين، تزايدت الهجمات على اليهود في المؤسسات اليهودية في بلادنا في الأسابيع الأخيرة”. “لذلك يجب علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لضمان ألا يضطر اليهود في بلادنا إلى الخوف على سلامتهم مرة أخرى”.

وتأتي هذه الاتهامات بعد أيام من دعوة مسئولي حماس إلى العنف ضد الأمريكيين والمقيمين في المملكة المتحدة ردًا على الدعم المستمر للحرب الإسرائيلية في غزة.