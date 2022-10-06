ضبط أطنان لحوم وسلع مجهولة المصدر بمصنع في القطامية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، القبض على مالك مصنع لتجهيز المواد الغذائية لصالح أحد المطاعم في منطقة القطامية بمحافظة القاهرة، يحمل جنسية إحدى الدول، والمدير المسئول عن المصنع -له معلومات جنائية، مقيم دائرة قسم شرطة عين شمس- وذلك لإدارتهما المصنع بدون ترخيص.

واتضح من الفحص حيازتهما كميات من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر، وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد استخدامها بالمطعم المشار إليه، غاشًا بذلك جمهور المستهلكين.

وعُثر بداخل المصنع المشار إليه على 1٫535 طن دواجن، 610 كيلوجرامات لحوم مجمدة، 340 طن زيت، 9 أطنان أرز، طن سكر، 2٫500 طن دقيق، طن حمص، 2 طن نشا، 680 كيلو جرام طحينة، وجميعها مجهولة المصدر.

وبمواجهتهما اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالمطعم المشار إليه، لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.