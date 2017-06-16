ضبط أطنان لحوم ودواجن فاسدة في القاهرة والإسكندرية

كشف تقرير رسمي للإدارة العامة للصحة والمجازر، التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، عن ضبط 62 طنًا، و850 كجم، من اللحوم، والدواجن، ومصنعات اللحوم، والأسماك، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، خلال الحملات المفاجئة، على المحافظتين.

وقالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في بيان لها، إن الحملة التي شنتها مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة، بالتنسيق مع مباحث التموين من ضبط حوالي 2 طن و 608 كجم، من اللحوم والدواجن ومصنعات اللحوم والأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فضلاً عن 42 كجم لحوم ضأن مذبوحة خارج المجازر.

وأوضح البيان أن في خلال نفس الفترة ضبط حوالي 3900 كرتونة كبدة، غير صالحة للاستخدام الآدمي، يبلغ إجمالي وزنها 58.5 طن، ويبلغ وزن الكرتونة الواحدة 15 كجم، فضلاً عن 1700 كجم من اللحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي، بعدد من المحلات بالمحافظة.

وتمكنت الحملة من ضبط 9 أختام مجازر مقلدة، فضلاً عن العثور على أحد أختام المجازر التي سرقت عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، مع أحد الخارجين على القانون.

