ضبط أطنان دواجن فاسدة في مجزر بالشرقية

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن شكوى لأحد المواطنين -مقيم بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية- من إدارة شخصين مجزر للدواجن “غير مُرخص”، واتجارهما في الدواجن النافقة وبيعها للمُستهلكين.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 3 الجاري، نفذت الأجهزة الأمنية حملة تموينية بالاشتراك مع الجهات المختصة، استهدفت خلالها المجزر المُشار إليه.

وأسفرت نتائجها عن ضبط 4.350 طن دواجن كاملة مجمدة، 450 كيلو جرام “مقطعات دواجن أوراك مجمدة” بدون بيانات ويُشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغيرات بالخواص الطبيعية، كما لم يتم العثور على دواجن نافقة بالمجزر.

وتبين أن المجزر غير مرخص وغير مطابق للاشتراطات الصحية والتخزينية، واتخذت الإجراءات القانونية.