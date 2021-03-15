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ضبط أطراف مشاجرة ومروج شائعة عن وقفة احتجاجية في دمياط

بعد تداول الواقعة على أنها تجمع للأهالي احتجاجًا على انتشار تجارة المخدرات.
أماني عوض 2:27 ص, الأثنين, 15 مارس 21 2:27 ص, الأثنين, 15 مارس 21

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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أطراف مشاجرة نشبت بقرية البصارطة في محافظة دمياط، وذلك ضمن جهودها لكشف ملابسات ما تداوله على أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية بشأن تنظيم أهالي إحدى القرى في محافظة دمياط، لوقفة احتجاجية على انتشار تجارة المخدرات بالقرية.

وأكد مصدر أمني على عدم صحة ما نشر، مضيفًا أن حقيقة الواقعة تتمثل في حدوث مشاجرة بين طرفين

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الطرف الأول مكون 4 أشخاص يوجد لأحدهم معلومات جنائية، وطرف ثاني 4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بقرية البصارطة بدائرة مركز شرطة دمياط، مما أدى إلى تجمع عدد من المواطنين للمشاهدة.

وعقب تقنين الإجراءات، ضبط طرفي المشاجرة وضُبط بحوزتهم 4 “سلاح أبيض”، وضبط الشخص الذي يروج تلك الشائعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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مصدر أمني يكشف حقيقة تنظيم وقفة احتجاجية لأهالي البصارطة بسبب المخدرات
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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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