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ضبط أطراف مشاجرة في عين شمس.. والمتهمون: «خلافات حول شراكة عقار»

تسببت في وقوع وفيات وإصابات.
أماني عوض 9:19 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21 9:19 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تداول على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بشأن مشاجرة في منطقة عين شمس تسببت في إصابات ووفيات، وتمكنت من إلقاء القبض على أطرافها.

جاء ذلك على خلفية رصد ما تداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشأن حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

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وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلاً من طرف أول: شخص وشقيقه، وطرف ثان: مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، نجله مصاب بكدمات وكسور ونزيف بالجسم “توفى أثناء إسعافه”.

واتضح أن المشاجرة بسبب مشادة كلامية بين الطرفين لوجود خلافات بينهم حول شراكة بعقار بدائرة القسم.

وتطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الأول على الثاني بالضرب باستخدام “عصا خشبية”، نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها والتي أودت بحياة أحد أفراد الطرف الثاني.

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وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على الموقف، وضبط الطرف الأول، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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