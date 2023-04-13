ضبط أطراف مشاجرة بالأعيرة النارية في القليوبية.. والتحريات: «بسبب خلافات حول ركن سيارة»

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على أطراف مشاجرة نشبت بالأعيرة النارية في محافظة القليوبية، وتسببت في وقوع مصابين من الطرفين، وأرجعت التحريات سببها إلى خلافات حول ركن سيارة أمام ورشة عمل أحدهم.



كانت المتابعة الأمنية قد رصدت ما تداول من مقطع فيديو يظهر خلاله حدوث مشاجرة بين طرفين وإطلاق أعيرة نارية ووقوع مصابين بمحافظة القليوبية.



وبالفحص تبين أنه بتاريخ 12 الجاري، تبلغ لقسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية من الأهالي بحدوث مشاجرة في المنطقة.



وبالانتقال والفحص، اتضح حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: 3 أشخاص أحدهم متوفي والآخرين مصابان بجروح سطحية، وطرف ثانٍ: 3 أشخاص أحدهم مصاب بجروح قطعية، وذلك لحدوث مشادة كلامية بين شخص من الطرف الأول وآخر من الطرف الثاني لخلافات بينهما حول ركن السيارة الخاصة بالطرف الأول أمام الورشة الخاصة بالطرف الثاني.



واتضح من الفحص أنه على إثرها باقي الأطراف تدخلوا لمناصرة ذويهم، وخلال ذلك أطلق أحد الأشخاص من الطرف الثاني عيارًا ناريًا من بندقية خرطوش كانت بحوزته أدت لإصابة الطرف الأول وإنهاء حياته، ونقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج



وعقب تقنين الإجراءات ضبط طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.