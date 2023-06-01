ضبط أطراف مشاجرة بالأسلحة بسبب خلافات الجيرة في القاهرة

كشفت أجهزة الأمن، عن ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن تضرر شخص من اعتداء آخرين عليه بالضرب باستخدام “سلاح أبيض”، محدثين إصابته بجروح متفرقة بالجسم، وذلك أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 25/5/2023 تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة بنشوب مشاجرة بين طرف أول: الشاكي مصاب بجروح متفرقة بالجسم، طرف ثان “شخصين” بسبب خلافات حول الجيرة، وعلى إثرها اعتدى الطرف الثاني على الأول بسلاح أبيض محدثين إصابته المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج، أمكن ضبطهما وبحوزة أحدهما الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.