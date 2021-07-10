ضبط أطراف مشاجرة بالأسلحة بالإسكندرية.. والسبب: إضاءة مصابيح دراجة نارية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أطراف مشاجرة نشبت بالأسلحة البيضاء في محافظة الإسكندرية، بإجمالي 8 أشخاص، واتضح أنها بسبب إضاءة مصابيح دراجة نارية في وجه أحد المتهمين.

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن حدوث مشاجرة بمنطقة العوايد في محافظة الإسكندرية.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: 6 أشخاص “بينهم سيدة” -لثلاثة منهم معلومات جنائية- بحوزة اثنين منهم 2 سلاح أبيض.

وطرف ثاني: شخصين -لأحدهما معلومات جنائية- بحوزتهما 2 قطعة سلاح أبيض، 2 زجاجة بداخلها مادة قابلة للاشتعال “بنزين”.

وأرجعت التحريات إلى أنه أثناء سير الطرف الثاني بالشارع محل سكن الطرف الأول بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية مستقلان دراجة نارية “بدون لوحات” قيادة أحدهما، حدثت مشادة كلامية بين شخص من الطرف الأول والثاني بسبب معاتبته لهما على رفع إضاءة مصابيح الدراجة النارية في وجهه.

وتطورت إلى مشاجرة على إثرها الأول بالاستعانة بباقي أفراد الطرف الأول، وتعدوا على بعضهم بالضرب دون حدوث إصابات.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة وتمكنت من السيطرة على الموقف وضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم المضبوطات المشار إليها، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.