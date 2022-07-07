ضبط أطراف مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الشرقية

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام الأسلحة البيضاء بالشرقية.

وبالفحص تبين نشوب المشاجرة بين كلٍ من طرف أول عامل خردة، طرف ثان: عاملان خردة جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان العاشر بالشرقية، لخلاف بينهم على منطقة جمع الخردة، وعلى إثر ذلك تعدى الطرف الثاني على الأول بسلاح أبيض دون حدوث ثمة إصابات.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهداف طرفي المشاجرة أمكن ضبطهما، وبحوزة الطرف الثاني 2 سلاح أبيض سنجة، دراجة نارية بدون لوحات معدنية ملك أحدهما.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتبادلا الاتهامات فيما بينهم، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.