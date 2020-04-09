ضبط أشخاص روجوا لفيديو عن تقطيع البانجو وشهادات مزورة عبر «فيس بوك»

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من التوصل لمرتكبي واقعة تقطيع نبات البانجو بأحد المنازل، وترويجها في مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

تقطيع البانجو

وبعد تحديد هويتهم اتضح أنهم 3 أشخاص، “عاطل، عامل، مبيض محارة” – مقيمون بمحافظة الدقهلية.

وضبط الأول والثاني وبحوزتهما 2,5 كيلو جرام لمخدر البانجو، 2 فرد خرطوش، و3 طلقات لذات العيار.

وجارى العمل على ضبط المتهم الهارب، والعرض على النيابة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

تزوير شهادات عبر فيس بوك

على جانب آخر، نشر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، مشاركات تتضمن الإعلان عن تزوير شهادات جامعية معتمدة وشهادات خبرة بمقابل مادي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو طالب، مقيم بمحافظة الشرقية.

وضُبط وبحوزته هاتف محمول يحتوى المشاركات المشار إليها، ورسائل متبادلة بينه وبين أشخاص آخرين، تتضمن طلبهم تحرير شهادات ومحررات رسمية نظير مبالغ مالية.

منشطات وكمامات مجهولة

فى سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بالاشتراك مع الجهات المعنية من ضبط مديري صيدليتين (إحداهما غير مرخصة)، بمنطقة المقطم بالقاهرة.

وضُبط بداخلهما 6578 كمامة وزجاجة كحول مختلفة الأحجام “مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات”، 5577 علبة أقراص وأدوية “ممنوع تداولها، مخدرة، منشطة، ومؤثرة على الحالة النفسية.