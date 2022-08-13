ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر في حملة بالوادي الجديد

شن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالوادي الجديد، حملة مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية والصيدليات لمواجهة كل ما يؤرق المواطن وفقًا لإيمان الدولة بأحقيته فى الحصول على الغذاء والدواء بأعلى جودة وسعيا للانضباط فى سوق الدواء.

تأتي تلك الحملات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالمراقبة على الأسواق وضبط الأسعار والتأكد من وصول دعم الخبز لمستحقيه بالجودة والوزن المحدد.

وترأست الحملة الدكتورة سلوى مصطفى المدير الإقليمى لحماية المستهلك بالوادى الجديد، إذ قامت بشن حملة على مركز الفرافرة بالتعاون والتنسيق مع هيئة الدواء ممثلة في الدكتور إسلام بشندي ومديرية التموين بالمحافظة.

واستهدفت الحملة الصيدليات في مركز الفرافرة، للتأكد من انضباط أسواق الدواء وجودة الأدوية المعروضة للبيع وسريان صلاحيتها ومدى توافرها.

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، إذ تم ضبط 1600 قرص و20 أمبول منتهي الصلاحية، و2300 قرص و20 عبوة كريمات بشرة وكريمات مسكنة، مجهول مصدرهم وغير مسجلين في هيئة الدواء، إضافة إلى مزاولة مهنه بدون ترخيص.

كما تمكنت الحملة من ضبط أدوية مدرجة جدول ثالث، إذ تم التحفظ على 200 قرص عقار «بريجابالين»، وهو مدرج بجدول أول وزارة الصحة مخدرات، و3 عبوات من أصناف محظور تداولها بالصيدليات غير مرخصة بهيئة الدواء مهربة من الخارج.

وتم عمل محاضر بالمخالفات تمهيدا لعرضها على النيابة وتم تسليم الأحراز بقسم شرطة الفرافرة لاستكمال الإجراءات.

ويهيب مكتب حماية المستهلك بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات حفاظا على حقوقهم وصحتهم.

وألزمت المادة رقم 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، فيما وضعت المادة 66 عقوبة على المخالفين بالغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تتجاوز مليونى جنيه.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك يشن بين الحين والآخر حملات مكثفة على الأسواق لمراقبة جودة وأسعار السلع الغذائية التى تباع للمواطنين، لعدم استغلال أي أزمات ورفع أسعار السلع.