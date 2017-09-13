ضبط أدوية سرطان بـ500 ألف جنيه في مطار القاهرة

كتبت- مها أبوودنتمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة برئاسة حسن خلف مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من أدوية السرطان بقيمة ٥٠٠ ألف جنيه، بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم

كتبت- مها أبوودن

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة برئاسة حسن خلف مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من أدوية السرطان بقيمة ٥٠٠ ألف جنيه، بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

اشتبه ياسر إبراهيم مأمور التفتيش فى أحد الركاب المصريين القادمين من تركيا نظرا لارتباكه، أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب رحلة طيران النيل رقم 192 والقادمة من إسطنبول.

وبتفتيش الراكب ذاتيا تبين وجود 28 علبة أمبولات أدوية بشرية خاصة بعلاج مرض السرطان مخبأة بجواربه وبملابسه الداخلية، وتبلغ قيمة المضبوطات 500 ألف جنيه.



قرر سامى عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر تهرب جمركى رقم 17 لسنة 2017.