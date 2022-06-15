ضبط أدمن صفحة «فيس بوك» لاتهامه بتسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة

ألقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع الأمن العام، القبض على اضطلاع القائم على إدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، لنشره مشاركات تتضمن الإعلان عن قدرته على تسريب أسئلة إمتحانات الثانوية العامة، وكذا تعديل النتائج الخاصة بطلاب تلك المرحلة بمقابل مادي.

وأسفرت التحريات الفنية والميدانية، وتتبع الأدلة الرقمية عن تحديد القائم على إدارة المجموعة، وتبين أنه طالب -مقيم بمحافظة كفر لشيخ.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام، ومديرية أمن كفر الشيخ، أمكن استهدافه وضبطه.

وعثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه الواقعة، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد النصب على متابعيه، والتحصل منهم على مبالغ مالية، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت”.