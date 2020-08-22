ضبط أدمن صفحة “فيس بوك” استغلها في النصب وابتزاز السيدات

أنشأ عددًا من الصفحات الوهمية الأخرى التي تتعلق بجهات حكومية، وتلقى شكاوى المواطنين من خلالها.

استغل أحد الأشخاص موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ، وأنشأ صفحة استخدمها في أعمال النصب على المواطنين بدعوى تسهيل حصولهم على قروض، مع ابتزاز السيدات للحصول على مبالغ مالية منهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، ويوجد له معلومات جنائية -مقيم بمحافظة المنيا.

جاء ذلك بعدما أكدت تحريات الأجهزة الأمنية أنه يدير صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، واستغلالها في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بإمكانية تسهيل حصولهم على مبالغ مالية كقرض مقابل حصوله على مبلغ مالى مبدئى.

وكشفت التحريات أنه قام بتهديد وإبتزاز بعض عملائه من السيدات بنشر صور خاصة بهن، حصل عليها خلال التعامل معهن، وإنشاء العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى لتنفيذ نشاطه الإجرامي.

وتبين إنشائه عدد من الصفحات الوهمية الأخرى التي تتعلق بجهات حكومية، وتلقى شكاوى المواطنين من خلالها، وضبط بحوزته 2 هاتف محمول، جهاز “لاب توب”.

وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، بهدف تحقيق مكاسب مادية من المجني عليهم.

واتخذت الإجراءات القانونية في الواقعة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.