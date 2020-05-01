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ضبط أخصائي صيانة بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالقطامية

كشفته مباحث الأموال العامة.
أماني عوض 4:48 م, الجمعة, 1 مايو 20 4:48 م, الجمعة, 1 مايو 20

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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اليوم الجمعة، من إلقاء القبض على أخصائي صيانة شبكات بتهمة الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بمنطقة القطامية بمحافظة القاهرة.

البداية عندما كشفت تحريات رجال مباحث الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عن ممارسة أحد الأشخاص، يعمل أخصائي صيانة شبكات، نشاطًا إجرامياً في تجارة العملة.

وأوضحت التحريات، أن المتهم مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية، ويتخذ منها مركزًا لممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء.

وبعد تقنين الإجراءات، وإعداد مأمورية ضبط المتهم، وعثر بحوزته على 7900 دولار أمريكي، بما يعادل 124 ألف جنيه مصري.

وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه غير المشروع في تجارة العملة.

واتخذت الإجراءات القانونية حياله، وتباشر النيابة المختصة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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