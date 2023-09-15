ضبط أحد مهربين أجهزة التتبع وكاميرات المراقبة في الجيزة

ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، القبض على عاطل يمارس نشاطًا غير مشروع في مجال تهريب أجهزة التتبع وكاميرات المراقبة من الخارج بالمخالفة للقانون.

كانت معلومات مباحث الأموال العامة قد كشفت أن عاطل يمارس نشاطًا إجراميًا تمثل في تهريب أجهزة التتبع وتحديد المواقع “GPS”، وكاميرات المراقبة من الخارج غير المسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية لداخل البلاد بالمخالفة للقانون وترويجه لتلك الأجهزة على عملائه لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وإنشائه صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يستخدمها في الترويج لبيع تلك الأجهزة.

وأسفرت التحريات عن اتخاذ المذكور أحد المخازن بمنطقة أوسيم بمحافظة الجيزة، مكانًا لتخزين تلك الأجهزة المهربة.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه وبتفتيش مقر المخزن، ضبط 1300 جهاز تتبع وتحديد مواقع، 180 كاميرا مراقبة لاسلكية، 2000 شاحن هاتف محمول ووصلات كهربائية، مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.