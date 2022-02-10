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ضبط أحد مروجي العملات الافتراضية في الإسكندرية

بتعاملات مليون جنيه.
أماني عوض 5:09 م, الخميس, 10 فبراير 22 5:09 م, الخميس, 10 فبراير 22

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ألقت مباحث الأموال العامة القبض على شخص متهم ببيع وترويج العملات الإفتراضية على شبكة الإنترنت في محافظة الإسكندرية، وبلغت حجم تعاملاته أكثر من مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أن شخص -له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية- يمارس نشاطًا إجراميًا في مجال ترويج وبيع العملات الإفتراضية المختلفة على شبكة الإنترنت، والوساطة لبيع العملات الإفتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت.

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وأضافت أنه يروجها على العملاء مقابل إرسال قيمتها بحسابه بأحد البنوك وذلك نظير عمولة، بالإضافة إلى تحويل تلك العمولة إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج المصارف الرسمية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

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كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام بلغت مليون و75 ألف جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم بيع وترويج العملات الإفتراضية.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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