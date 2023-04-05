ضبط أحد مروجي الأسلحة البيضاء في فيديوهات عبر «تيك توك»

ألقت أجهزة الأمن، القبض على أحد الأشخاص متهم بعرض مقاطع فيديو عبر موقع “تيك توك”، يروج من خلالها لبيع الأسلحة البيضاء، وذلك بعدما رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اضطلاع مستخدم أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك”، بنشر مقاطع مرئية قصيرة تتضمن صور لأسلحة بيضاء، والترويج لبيعها بمقابل مادي.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال التعامل الفني توصلت التحريات إلى أن مُرتكب الواقعة شخص -مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس بمحافظة الدقهلية.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية أمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على هاتف محمول، بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه الواقعة المُشار إليها.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وإيهامه للمواطنين بقدرته على توفير أسلحة بيضاء، بقصد النصب والاحتيال لتحقيق أرباح مالية.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما بمجال مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت.