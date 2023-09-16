ضبط أحد تجار النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالإسماعيلية

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على أحد الأشخاص المتهمين بمزاولة نشاط غير مشروع في اللتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بمحافظة الإسماعيلية.

كان قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قد تمكن من ضبط شخص أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية ، لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

وعثر بحوزته على مبالغ مالية كبيرة عملات من محلية وأجنبية، هاتف محمول خاص به مُحمل بمحادثات تفيد نشاطه الإجرامي.

واتخذت القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.