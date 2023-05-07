ضبط أحد تجار النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على أحد الأشخاص المتهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية “السوق السوداء”، أثناء استقلاله سيارة أجرة وبحوزته المبالغ المالية في طريقه لتوصيلها لأحد عملائه من راغبي تبديل العملات.

كانت الأجهزة الأمنية قد اشتبهت في شحص مقيم بمحافظة الدقهلية، أثناء استقلاله سيارة أجرة، وبحوزته مبالغ مالية “عملات محلية وأجنبية”، هاتف محمول.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمبالغ المالية، بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية.

وبفحص هاتفه المحمول تبين وجود محادثات بينه وآخرين، تؤكد نشاطه الإجرامي بمجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.