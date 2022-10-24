ضبط أحد تجار النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية في الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، القبض على شخص بمحافظة الجيزة أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين، وبحوزته عملات أجنبية، محلية، هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

كانت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية قد أسفرت عن ضبط وتحرير 525 محضرًا للمحال المخالفة لقرار الغلق الوزاري ضمن تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء ، وذلك لعدم التزامها بالتعليمات خلال 24 ساعة، خلال حملات تطبيق المواعيد الشتوية.



يأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة، لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.



وبدأ العمل في تطبيق مواعيد غلق المحال والمقاهي طبقًا للمواعيد الشتوية، في 30 سبتمبر، لتغلق في الساعة العاشرة مساءً.