ضبط أحد تجار النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على أحد تجار النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية في محافظة القاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، أن شخص -له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول- يزاول نشاط غير مشروع بمجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه أثناء تواجده بمسكنه، وعثر بحوزته على مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها، خارج السوق المصرفية على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية بمكافحة الجريمة، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.