ضبط أحد تجار النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية في القاهرة

نجحت أجهزة الأمن في القاهرة من القبض على أحد تجار النقد الأجنبي غير المشروع، خارج السوق المصرفية، بمنطقة القطامية.

كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد أكدت أن شخص -له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة- يزاول نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه أثناء تواجده بالمنطقة سكنه، وبحوزته مبالغ مالية عملات “أجنبية، محلية”، هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.