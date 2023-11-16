ضبط أحد تجار النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على أحد المتهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بمحافظة القاهرة، ضمن أخبار الحوادث اليوم.

كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، قد أكدت أن شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان- يزاول نشاطًا غير مشروع بمجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه، وبحوزته مبالغ مالية من عملات محلية وأجنبية.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفية لحسابه الخاص عن طريق استقطاب المترددين على فرع أحد البنوك الكائن بدائرة قسم شرطة حلوان، والمحول لصالحهم مبالغ مالية بالعملة “الأجنبية” والتحصل منهم على العملة الأجنبية، وإعادة طرحها بالسوق السوداء للاستفادة بفارق السعر لنفسه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.