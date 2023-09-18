ضبط أحد تجار النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على أحد الأشخاص المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وحيازته عملات أجنبية ومحلية بمحافظة القاهرة.

وكشفت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة ، أن عامل سابق بمكتب صرافة -مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة- يزاول نشاطًا غير مشروع بمجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، ويتخذ من دائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته 16,256 ألف دولار أمريكي، 2000 جنيه.

وبمواجهته اعترف بحيازته للعملات الأجنبية والمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفية لحسابه الشخصي.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.