ضبط أحد تجار النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على أحد تجار النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، في محافظة القاهرة.

كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، قد أكدت أن مالك مكتب بمنطقة عابدين بمحافظة القاهرة -له معلومات جنائية- يزاول نشاطًا غير مشروع في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافه بالمكتب المُشار إليه أمكن ضبطه، وبحوزته مبالغ مالية عملات “أجنبية، محلية”.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة، بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.