ضبط أحد تجار النقد الأجنبي بالسوق السوداء في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على أحد المتهمين بارتكاب جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية “تجارة عملة بالسوق السوداء”، في منطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة.

كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، قد أكدت أن أحد الأشخاص -مقيم في محافظة سوهاج- يزاول نشاطًا غير مشروع بمجال الإتجار بالنقد الأجنبي.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافه أمكن ضبطه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وبحوزته مبلغ مالي من عملات محلية، هاتف محمول، سلاح أبيض.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمبلغ المالي المضبوط بقصد الإتجار به خارج نطاق السوق المصرفية، لحسابه الخاص وتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة للقانون.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.