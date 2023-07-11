ضبط أحد تجار العملة بالسوق السوداء في القاهرة

تمكنت أجهزة الأمن، من القبض على أحد المتهمين بالاتجار في العملة الأجنبية خارج السوق المصرفية «السوق السوداء» بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة القاهرة.

كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، قد أكدت أن شخص يزاول نشاطًا غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون بمحافظة القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه أثناء تواجد بدائرة قسم شرطة بولاق، وبحوزته مبلغ مالي من عملات محلية وأجنبية.

وبمواجهته أقر بحيازته للمبلغ المالي المضبوط بقصد الاتجار بالنقد الأجنبي، خارج السوق المصرفية.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.