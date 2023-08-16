ضبط أحد تجار الأقراص والمنشطات مجهولة المصدر في القاهرة

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط كميات كبيرة من الأقراص والمنشطات مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها بحوزة شخص بمنطقة الخليفة في محافظة القاهرة.

تعود الواقعة، عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” – مقيم بدائرة القسم.

وعثر بحوزته على كمية كبيرة من المنتجات والأقراص المنشطة، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.