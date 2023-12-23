ضبط أحد المتهمين بتزوير الأختام الحكومية والمحررات الرسمية بالجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على أحد الأشخاص المتهمين بتزوير المحررات الرسمية والعرفية، وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية في محافظة الجيزة.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت أن عاطل -له معلومات جنائية، مقيم بالجيزة- متورطين في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية، وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية فى الحصول عليها بالطرق المشروعة بمقابل مادي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته خاتم شعار الجمهورية مقلد، 109 أكلاشيهات منسوبة للعديد من الجهات، الأدوات المستخدمة في عمليات التزوير.

وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين احتوائها على نماذج الأختام وصور المستندات المضبوطة، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام والترويج لبيعها.